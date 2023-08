Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-jährige Motorrollerfahrerin verletzt

Kirchhundem (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einer 16-jährigen Rollerfahrerin und einem 38-jährigen PKW-Fahrer hat sich am Donnerstag (24. August) gegen 07:50 Uhr auf der L 553 ereignet. Zunächst befuhr die Jugendliche mit ihrem Roller die Landstraße hinter dem Pkw in Richtung Albaum. Aufgrund einer auf Rot stehenden Ampel musste der 38-jährige Autofahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Die Motorrollerfahrerin fuhr daraufhin auf den Pkw auf. Sie stürzte und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

