Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall an der Einmündung Pfisterstraße und Duttenhoferstraße fordert 8.000 Euro Schaden

Rottweil (ots)

Am Dienstag, gegen 11 Uhr, ist es an der Einmündung der Pfisterstraße auf die Duttenhoferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes GLC und einem VW Golf sowie zu einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro gekommen. Der 59-jährige Fahrer des Mercedes GLC fuhr von der untergeordneten Pfistererstraße auf die Duttenhoferstraße. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Golf, dessen 37-jährige Fahrerin auf der Duttenhoferstraße vom Neckartal kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell