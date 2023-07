Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/Zell im Wiesental: Dieb schleicht sich in unverschlossene Häuser ein - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Mann nutzte am Dienstag, 04.07.2023, in dem Zeitraum zwischen 04.25 Uhr und 04.35 Uhr, die Gelegenheit und schlich sich in der Hauptstraße in Fahrnau in ein Wohnhaus ein, während der Geschädigte mit seinem Hund Gassi ging. Während der kurzen Gassirunde sei die Wohnungstür nur angelehnt gewesen. Bei der Rückkehr von der Gassirunde konnte der Geschädigte einen Unbekannten in der Küche feststellen, welcher die Flucht ergriff. Aus einer Geldbörse, welche in der Küche lag, wurde ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos.

Nach Sachlage war der gleiche Unbekannte bereits schon am Samstag, 17.06.2023 in Zell im Wiesental unterwegs. Eine Geschädigte aus dem Hans-Thoma-Weg wurde gg. 04.30 Uhr durch Geräusche geweckt und bei einer Nachschau konnte sie im Hausflur einen Unbekannten feststellen, welcher Schubladen eines Sideboards durchwühlte. Ohne Beute ergriff der Unbekannte die Flucht.

In beiden Fällen wird der Unbekannte wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, dunkler Drei-Tage-Bart. In Schopfheim trug er eine Weste und hatte eine Umhängetasche dabei.

Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Schließen sie Ihre Eingangstüren, Nebeneingangstüren nachts ab, auch wenn sie anwesend sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell