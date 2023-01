Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreister Dieb

Artern (ots)

Am Freitag, den 20.01.2023, war die Geschädigte in der Kachstedter Straße 1 im dortigen Einkaufszentrum einkaufen. Zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr brachte die Frau nach dem Einkauf den Wagen zurück und ließ ihre Tochter im Fahrzeug. Als sie wieder zum Fahrzeug kam, teilte ihr Kind mit, dass ein Mann mit blauer Jacke am Kofferraum war. Eine Prüfung ergab, dass der unbekannte Täter die günstige Gelegenheit nutzte und aus dem nicht verschlossenen Kofferraum die Handtasche mit Inhalt entwendete. Hinweise zum Täter liegen gegenwärtig nicht vor. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 gern entgegen.

