Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kind von Pkw überrollt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 11-jähriger Junge fuhr am Montag, 28.03.2022, gegen 20.15 Uhr, mit einem E-Scooter über die durch eine Ampel geregelte Fußgängerfurt in der Mouscron-Allee und kollidierte mit einem Pkw, welcher die Mouscron-Allee in Richtung Bundesstraße befuhr. Der Junge stürzte und wurde mit einem Rad des Pkw überrollt. Mit schwersten Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in die Uni-Klinik nach Basel. Nach Sachlage habe der Junge die Fußgängerfurt, welche sich in der Nähe der Einmündung zur Maurice-Sadorge-Straße befindet, bei Rotlicht überquert.

