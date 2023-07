POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Fahrzeugdrift in Autobahntunnel missglückt - Totalschaden

Freiburg (ots) - Am Montag, 03.07.2023, gegen 04.00 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Männer aus einem nicht verschlossenen Pkw, welcher in der Hüsinger Straße stand, eine Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich der Personalausweis, Bankkarten und ein kleiner Bargeldbetrag. Eine Zeugin habe in der Hüsinger Straße zwei Männer wahrgenommen, welche die Schließverhältnisse an geparkten Fahrzeugen überprüften. ...

