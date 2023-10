Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei Festnahmen in Rheinfelden

Rheinfelden (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Grenzübergang zwei Männer festgenommen. Gegen Beide lagen Vollstreckungshaftbefehle vor. Ins Gefängnis mussten beide Männer am Ende nicht.

Am Dienstagvormittag (17.10.23) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 22-Jährigen bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Die Überprüfung des bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl wegen einem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Der 22-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro bezahlen. Anschließend durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Am frühen Nachmittag wurde ein 55-Jähriger durch die Einsatzkräfte bei der Einreise nach Deutschland kontrolliert. Die Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen ergab dabei einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug und eine Aufenthaltsermittlung wegen Steuerhinterziehung. Der Mann selbst konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro nicht aufbringen. Die durch den 55-Jährigen benachrichtigte Tochter konnte das Geld jedoch für ihn einzahlen und bewahrte ihn so vor 180 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell