POL-DA: Babenhausen: Etliche Autofahrer mit Handy am Steuer

Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Babenhausen (ots)

Beamte der Polizeistation Dieburg führten am Donnerstagvormittag (23.2.) in Babenhausen und am Mittag auf der Bundesstraße 26, in Höhe des Sickenhöfer Sees, Verkehrskontrollen durch. Bei den Kontrollen stand die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden im Fokus.

Die Polizisten überprüften an dem Tag insgesamt über 70 Fahrzeuge samt Insassen. Dabei stellten die Beamten unter anderem mehrere Gurtverstöße sowie diverse Mängel an Autos fest.

Auffallend oft kam es an der Kontrollstelle in Babenhausen zur Feststellung von Leuten, die ihr Handy beim Fahren bedient haben. Von den dort 21 kontrollierten Autofahrern, hatten elf Leute ihr Mobiltelefon in der Hand. Zu dem Punkt in Flensburg erwartet die Betroffenen hierfür jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: Lassen Sie sich im Straßenverkehr nicht durch technische Geräte ablenken und halten Sie die Geschwindigkeitsbeschränkungen ein. Dadurch tragen Sie zu einem sicheren Straßenverkehr bei und schützen sich selbst und andere.

