Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falscher Führerschein vorgelegt

Weil am Rhein (ots)

Einen falschen Führerschein legte ein 34-Jähriger gegenüber Einsatzkräften der Bundespolizei vor.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 34-Jährigen am Sonntagmittag (22.20.23) bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der Mann, der als Beifahrer unterwegs war, händigte den Einsatzkräften zunächst nur einen lettischen Führerschein aus. Auf Nachfrage händigte der deutsche Staatsangehörige auch einen Personalausweis aus. Bei der Überprüfung der Dokumente wurden Fälschungsmerkmale am lettischen Führerschein festgestellt. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung wurde ein Strafverfahren gegen den 34-Jährigen eingeleitet. Da der Mann im Ausland lebt wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro angeordnet. Nach dem der 34-Jährige diese vor Ort bezahlt hatte konnte er seine Reise ohne den Führerschein fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell