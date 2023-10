POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Voerde (ots) - Am Montagmorgen (16.10.2023), gegen 06:52 Uhr, erlitt ein Fahrradfahrer durch den Zusammenstoß mit einem Auto auf dem Heideweg leichte Verletzungen. Ein 29-jähriger Voerder befuhr die Straße Heideweg in Richtung der Straße Am Industriepark. Etwa 100 Meter vor der Einmündung Heideweg/ Am Industriepark überholte den 29-Jährigen eine silberne ...

mehr