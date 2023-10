Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Voerde (ots)

Am Montagmorgen (16.10.2023), gegen 06:52 Uhr, erlitt ein Fahrradfahrer durch den Zusammenstoß mit einem Auto auf dem Heideweg leichte Verletzungen.

Ein 29-jähriger Voerder befuhr die Straße Heideweg in Richtung der Straße Am Industriepark. Etwa 100 Meter vor der Einmündung Heideweg/ Am Industriepark überholte den 29-Jährigen eine silberne Limousine in gleicher Richtung und touchierte dabei den Lenker des Fahrrades. Der Voerder stürzte und verletzte sich hierbei leicht.

Der Autofahrer flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich um den Fahrradfahrer zu kümmern und bog an der Einmündung nach rechts in die Straße Am Industriepark ab.

Bei dem Auto könnte es sich um eine silberne Limousine der Marke Audi, Typ A4 oder A6 gehandelt haben.

Wer kann Hinweise zum Fluchtfahrzeug oder zum Unfallverursacher geben?

Das ermittelnde Verkehrskommissariat erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer der Polizeiwache Ost in Dinslaken 02064 / 622-0.

CD

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell