Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Siebenfach Gesuchter festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein 24-Jähriger gegen den sieben Ausschreibungen, darunter ein Haftbefehl, vorlagen wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 24-Jährigen am Freitagmittag (20.10.23) als Fahrgast in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der tunesische Staatsangehörige konnte dabei nur einen Schweizer Ausgangsschein vorlegen, der nicht zur Einreise nach Deutschland berechtigt. Bei der Überprüfung des 24-Jährigen wurde ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahl sowie sechs Aufenthaltsermittlungen überwiegend ebenfalls wegen Diebstahl festgestellt. Der 24-Jährige wurde aufgrund des Haftbefehls festgenommen und für die 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert. Zudem wurde wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein Strafverfahren eingeleitet.

