POL-HOM: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens in Homburg

Bexbach (ots) - In der Nacht zum 18.09.2023 kam es in der Höcherbergstraße in Bexbach Frankenholz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vor dem Anwesen 176 abgestellter Volvo wurde hierbei beschädigt. Hinweise zum Verursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern ...

