POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexach (OT Frankenholz)

Homburg (ots) - Am 18.09.2023, zwischen 18:00 Uhr und 18:40 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Möbeldiscounters in der Richard-Wagner-Straße in Homburg. Ein dort geparkter grauer BMW wurde beschädigt, indem ein rechts daneben geparkter PKW, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen, die Fahrertür gegen die Beifahrertür des BMW stieß. Hierbei entstand Sachschaden am BMW. Anschließend ...

