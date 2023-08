Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Sexuelle Belästigung in Hallenbad

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen 63-jährigen Mann, der am Mittwoch (30.08.2023) zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr in einem Hallenbad am Berliner Platz in Ludwigsburg mehrere Personen, darunter auch Kinder, sexuell belästigt haben soll. Mehrere Zeugen und Geschädigte meldeten dem Badepersonal und dieses wiederum der Polizei, dass der Mann im Bereich der Wasserrutsche mehrfach sein Genital entblößt und an diesem manipuliert haben soll. Hierbei soll er immer wieder den Blickkontakt zu mehreren Kindern gesucht haben. Anschließend soll er gleiches Vorgehen im Schwimmbecken und im Duschbereich gegenüber weiteren Badegästen vollzogen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 63-Jährigen im Hallenbad vorläufig fest und brachten ihn auf das Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

