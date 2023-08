Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen nach Verkehrsunfall mit 40.000 Euro Sachschaden gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (30.08.2023) gegen 18.30 Uhr in der Daimlerstraße in Herrenberg ereignete. Ein 24 Jahre alter VW-Passat-Lenker befuhr die Daimlerstraße von Nufringen kommend in Richtung Zeppelinstraße. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Benzstraße wurde er den bisherigen Erkenntnissen zufolge von einer 69-jährigen VW-Golf-Fahrerin überholt. Diese scherte noch kurz vor dem Kreisverkehr vor den VW-Passat-Lenker ein, touchierte jedoch hierbei dessen Pkw. Anschließend setzte sie ihrer Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der 24-Jährige verständigte die Polizei und folgte der 69-Jährigen bis zu deren Wohnanschrift, wo sie schließlich von den alarmierten Polizeikräften kontrolliert werden konnte. An den beiden Pkws ist ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro entstanden. Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

