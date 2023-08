Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand in Asylunterkunft

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr rückten am Mittwoch (30.08.2023) gegen 23:00 Uhr in die Schönaicher Straße nach Böblingen aus, nachdem Anwohner einer Asylunterkunft einen Brand gemeldet hatten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren bereits alle Bewohner der Unterkunft vor dem Gebäude. In einem Waschraum der Unterkunft stellten die Wehrkräfte ein bereits erloschenes Stück Papier fest, dass an einer Waschmaschine klebte. Mutmaßlich wurde dieses Papier durch einen bislang noch unbekannten Täter mutwillig angezündet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen dauern.

