Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Fabrikstraße in Homburg/Erbach

Homburg (ots)

Zwischen dem 17.09.2023, ca. 18:00 Uhr, und dem 18.09.2023, ca. 06:20 Uhr, kam es in der Fabrikstraße, in Höhe der Hausnummer 21, in Homburg/Erbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort am rechten Fahrbahnrand geparkter Audi wurde beschädigt, indem ein anderes Fahrzeug vermutlich vor diesem einparken wollte. Hierbei kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit seiner rechten Fahrzeugseite mit dem vorderen linken Bereich der Frontstoßstange des Audis.

Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell