Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 18.09.2023, zwischen 18:00 Uhr und 18:40 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Möbeldiscounters in der Richard-Wagner-Straße in Homburg. Ein dort geparkter grauer BMW wurde beschädigt, indem ein rechts daneben geparkter PKW, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen, die Fahrertür gegen die Beifahrertür des BMW stieß. Hierbei entstand Sachschaden am BMW. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

