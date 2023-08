Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kradfahrer stürzt im Kurvenbereich und verletzt sich leicht

Bad Gandersheim (ots)

Sebexen, K 602/ B 445, 18.08.2023, 12:55 Uhr

Zur angegeben Unfallzeit ist ein 49-jähriger aus Bad Iburg mit seinem Krad auf der Kreisstraße 602 von Sebexen kommend in Richtung der B 445 gefahren. Ausgangs einer Rechtskurve, kurz vor der Einmündung zur B 445, ist der 49-jährige aus bislang unbekannter Ursache zu Fall gekommen und anschließend gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Der Bet. 01 wurde hierbei leicht verletzt, mittels RTW, einem Klinikum zugeführt. Am Krad und dem Verkehrszeichen entstanden leichte Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 550 Euro. (bas)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell