Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231016-2-pdnms Gemeinsame Presseerklärung der Sta und Polizei, Holstengalerie, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Die Kriminalpolizei Neumünster und die Staatsanwaltschaft Kiel ermitteln gegen mehrere Männer, die verdächtig sind, am 07.10.2023 um 16.12 Uhr einen Beschäftigten eines Sicherheitsunternehmens in der Holstengalerie in Neumünster tätlich angegriffen und erheblich misshandelt zu haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 46 Jahre alte Mitarbeiter der Sicherheitsfirma insbesondere von einem 33-jährigen Mann durch Schläge und Tritte verletzt. Derzeit wird gegen fünf Personen wegen der Tat ermittelt, die sich allerdings nicht in gleicher Weise an den Misshandlungen beteiligt haben.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein Vorfall, der sich ca. eine halbe Stunde vor der Auseinandersetzung zugetragen hat, für die anschließende Tat ursächlich war.

Das Opfer konnte in der Zwischenzeit aus dem Krankenhaus entlassen werden, ist aber noch nicht wieder arbeitsfähig.

Ein Haftbefehl ist nicht beantragt worden. Gegen die Beschuldigten besteht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein Tatverdacht wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der 33 Jahre alte Tatverdächtige ist wegen Gewaltdelikten bislang nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten und ist in Neumünster fest sozialisiert, so dass trotz der Erheblichkeit des Tatvorwurfes Haftgründe der Wiederholungsgefahr oder Fluchtgefahr nicht vorgelegen haben.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel Michael Heinrich, Polizeidirektion Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell