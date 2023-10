Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231013-4-pdnms Unfall mit mehreren Fahrzeugen, A 210 Ostenfeld

BAB 210 Ostenfeld (ots)

BAB 210/Ostenfeld/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 13.10.2023 um 15.51 Uhr kam es auf der A 210 in Fahrtrichtung Rendsburg in Höhe Ostenfeld zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein PKW auf der Überholspur auf das Stauende zu. Beim Abbremsen kam er ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab und rutschte nach rechts in den Graben. Dadurch wurde der Fahrer verletzt. Nachfolgende Fahrzeuge mussten stark abbremsen. Die zwei nachfolgenden Fahrzeuge konnten rechtzeitig abbremsen und kamen rechtzeitig zum Stehen. Auch der vierte PKW stand bereits, als die nach hinten ankommende Fahrerin die Situation zu spät bemerkte auf den vor ihr stehenden PKW auffuhr. Durch den Aufprall schleuderte sie mit ihrem Wagen in den Graben. Dabei wurde sie verletzt. Der vierte PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls in den vor ihr wartenden PKW und ebenfalls in den Graben geschleudert. Auch der Fahrer erleidet Verletzungen. Zuvor prallte der vierte auf den dritten und der wiederum auf den zweiten PKW. Über die Art der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Derzeit werden die im Stau stehenden Fahrzeuge unter Begleitung aus dem Stau geführt. Wie lange die Sperrung der Autobahn noch andauern wird, kann noch nicht gesagt werden. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

