Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zeugenaufruf: Graffiti-Schmierereien in Rehna

Rehna (ots)

Nach mehreren Graffiti-Schmierereien an einem Supermarkt in der Gletzower Straße in Rehna ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bitte in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Zwischen dem 7. und 10. August haben unbekannte Täter mehrere Graffiti in pinker Farbe an einer Hauswand angebracht. Die Schriftzüge wurden auf mehrere Meter Fläche aufgebracht und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Bereits im April wurden unweit dieser Schmierereien auch Graffiti an einer Regionalschule im Benziner Weg angebracht. Unbekannte Täter sprühten auch hier mehrere Schriftzüge in blauer Farbe an Hauswände. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 295 oder jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.

