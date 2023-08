POL-NOM: E-Scooter unter Drogeneinfluss gefahren

Northeim (ots) - Northeim, Graf-Otto-Straße, Dienstag, 01.08.2023, 14.10 - 14.15 Uhr NORTHEIM (Wol) - Parkplatzrempler. Am Dienstag zwischen 14.10 - 14.15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz auf der Graf-Otto-Straße. Die 33-jährige Geschädigte stellte ihren Pkw Dacia in einer Parkbox ab und war nach ca. 5 Minuten wieder an ihrem Pkw. Anschließend fuhr anschließend nach Hause und bemerkte dort die frischen Beschädigungen am hinteren ...

