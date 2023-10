POL-NMS: 231011-2-pdnms Brand in der JVA, Neumünster

Eckernförde (ots) - Vom 06.10.23 /20.30 Uhr bis zum 07.10.23 / 06.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus, einen Hofladen und ein Cafe in Ahlefeld-Bistensee ein und stahlen dort Bargeld. Die betroffenen Tatorte befinden sich in der Dorfstraße und in der Uferstraße. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern. Wer hat in der Nacht ...

mehr