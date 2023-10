Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231012-1-pdnms Zeugen nach mehreren Einbrüchen in Ahlefeld-Bistensee gesucht

Eckernförde (ots)

Vom 06.10.23 /20.30 Uhr bis zum 07.10.23 / 06.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus, einen Hofladen und ein Cafe in Ahlefeld-Bistensee ein und stahlen dort Bargeld.

Die betroffenen Tatorte befinden sich in der Dorfstraße und in der Uferstraße. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern.

Wer hat in der Nacht zum 07.10.23 verdächtige Beobachtungen (Personen oder Fahrzeuge) in Tatortnähe machen können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder auch an Rufnummer 04351-8921600

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell