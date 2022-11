Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Baustelle im Visier Krimineller

Täter entwenden Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro

Darmstadt (ots)

Auf eine Baustelle in der Mendelssohnstraße hatten es Kriminelle in der Nacht zum Samstag (18.-19.11.) abgesehen. Die Täter betraten das umfriedete Gelände, verschafften sich Zugang zu dem Rohbau und ließen dort unter anderen Bohrmaschinen und Sägewerkzeuge mitgehen. Der Gesamtschauen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 6000 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer die Täter beobachten konnte oder andere verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich zu bei den Ermittelnden zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell