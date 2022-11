Darmstadt (ots) - In der Zeit von Samstag den 12.11.2022 auf den 13.11.2022 wurde auf dem Parkplatz eines Tennisclubs in der Traisaer Straße 26 ein VW Golf durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweis zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) ...

