Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Nach Einbruch in Mehrfamilienhaus Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen Unbekannte am Samstag (10.06.), zwischen 12.30 und 18.50 Uhr, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Bernhard-Lüdecke-Straße ein. Gewaltsam gelangten die ungebetenen Gäste in die Wohnungen und durchwühlten im Anschluss mehrere Räume und Schränke. Was sie hierbei genau mitgehen ließen, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell