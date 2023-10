Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231016-1-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 05.10.2023 um 06.00 Uhr kam es in der Rendsburger Straße in Eckernförde zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und dem Fahrer eines E-Scooters. Der E-Scooter-Fahrer befuhr den aus Rendsburg kommenden rechten Gehweg der Rendsburger Straße in Fahrtrichtung Lornsenplatz. Der gesuchte PKW-Fahrer befuhr mit einem weißen VW Tiguan den Brennofenweg in Eckernförde. An der Einmündung Brennofenweg Rendsburger Straße hält der Pkw-Fahrer, um nach rechts in die Rendsburger Straße zu fahren. Kurz bevor der E-Scooter-Fahrer den Brennofenweg quert, fährt der Pkw-Fahrer an und es kommt zu einem Zusammenstoß. Der E-Scooter-Fahrer sei daraufhin gestürzt. Der Pkw-Fahrer stieg aus und beide Verkehrsteilnehmer unterhielten sich. Der E-Scooter -Fahrer teilte dem Pkw-Fahrer mit, dass er unverletzt sei. Da am Pkw kein Sachschaden entstanden war, setzten beide Verkehrsteilnehmer ihren Weg fort. Im Nachhinein stellte der E-Scooter-Fahrer fest, dass er sich durch den Sturz sein Knie geprellt und über Schmerzen hatte. Da ein Personalienaustausch vor Ort nicht stattgefunden hatte, wird nun der Pkw-Fahrer der am Unfall beteiligt war gesucht. Es handelte sich hierbei um einen weißen VW Tiguan. Vom Kennzeichen sind lediglich die Anfangsbuchstaben "RD" bekannt. Der Unfallbeteiligte möge sich bitte umgehend bei der Polizei in Eckernförde unter der Tel. 04351/908123 oder 04351/ 908110 melden.

