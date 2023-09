Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Polizei nimmt Randalierer vorläufig fest - Sonstiges

Aalen (ots)

Lorch: Streitigkeit an Badesee

Wegen Streitigkeiten musste die Polizei am Dienstag an den Badesee Waldhausen ausrücken. Gegen 18:40 Uhr kam es dort zwischen mehreren Personen zu einer verbalen Auseinandersetzung. Wie sich herausstellte wurde ein 29-Jähriger von einem 63-Jährigen beleidigt, woraufhin sich ein Streit entwickelte. Alle Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinwirkung.

Mutlangen: Einbruch in PKW

Unbekannte Einbrecher haben am Dienstag zwischen 6 Uhr und 16:30 Uhr einen VW auf einem Discounterparkplatz "In der Breite" aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet. Wer sachdienliche Angaben geben kann, wird gebeten, sich unter 07171/3580 mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: PKW übersehen

Am Dienstag befuhr eine 40-Jährige mit ihrem Opel gegen 18:40 Uhr die Königsturmstraße stadtauswärts. Als sie auf ein gegenüberliegendes Grundstück einfahren wollte, übersah sie eine 32-Jährige VW-Fahrerin, welche die Königsturmstraße stadteinwärts befuhr. Infolgedessen kam es zu Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand.

Wasseralfingen: Aufgefahren

Ein 17-jähriger Mopedfahrer befuhr am Dienstag, gegen 16:15 Uhr, die Stiewingstraße in Richtung Wasseralfingen. Hierbei übersah er einen vor ihm haltenden Opel, der von einem 46-jährigen gelenkt wurde und fuhr auf. Infolgedessen stürzte der 17-Jährige und verletzte sich. Er musste anschließend in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Polizei nimmt Randalierer vorläufig fest

Vier leicht verletzte Polizeibeamte, ein Warnschuss und ein vorläufig festgenommener Randalierer - das ist die Bilanz eines Einsatzes am Dienstagnachmittag in Schwäbisch Gmünd.

Die Beamten wurden gegen 16:15 Uhr wegen einem randalierenden Mann in die Straße "An der Oberen Halde" gerufen. Demnach bedrohte dieser die dortigen Bewohner mit einem Messer. Die eingetroffenen Polizisten forderten den 51-Jährigen - der eine Hand hinter seinem Rücken hielt - auf, sich bäuchlings auf den Boden zu legen. Da er sich weigerte und bedrohlich auf die Beamten zuging, gaben diese zunächst einen Warnschuss in die Luft ab. Nachdem der 51-Jährige auch daraufhin weiter bedrohlich auf die Beamten zuschritt, wurde er unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt, zu Boden gebracht und geschlossen. Hierbei wurden vier Beamte leicht verletzt. Letztendlich wurde der Randalierer, zur Verhinderung weiterer Straftaten, in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Friseursalon

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht zum Dienstag in einen Friseursalon in Schwäbisch Gmünd eingebrochen.

Um in die Räume in der Rinderbacher Gasse zu gelangen, schlug der Einbrecher gegen 3 Uhr eine Scheibe der Eingangstür ein. Anschließend entwendete er zwei Blechspardosen in denen sich etwa 200 Euro befanden. Der Mann war etwa 1,85 m groß und circa 25 Jahre alt. Er war zur Tatzeit mit einer hellen Basecap und weißen Turnschuhen bekleidet. Zudem trug einen Mundschutz. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell