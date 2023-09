Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: LKW umgekippt

Aalen (ots)

Am Dienstag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 68-jähriger Lenker eines Sattelzuges die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Zwischen der Anschlussstelle Crailsheim und dem Parkplatz Reußenberg kam das Fahrzeug - aufgrund einer medizinischen Ursache beim Fahrer - nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte um. Hierbei verteilte sich die Ladung des Sattelaufliegers, welche aus mehreren tausend Glasflaschen und Getränkekisten bestand, auf beide Fahrbahnen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Während der ärztlichen Versorgung des 68-Jährigen musste die BAB in Fahrtrichtung Heilbronn komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern. Um 15 Uhr konnte der linke Fahrstreifen für den Verkehr wieder frei gegeben werden. Die rechte Fahrspur sowie der Standstreifen müssen - Stand 16 Uhr - zur Bergung des verunfallten LKW und Reinigung der Fahrbahn noch auf unbestimmte Zeit gesperrt bleiben. An der Unfallstelle waren neben der Polizei ein Rettungshubschrauber, vier Rettungsfahrzeuge sowie die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

