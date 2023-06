Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Flingern - E-Scooter-Fahrerin von Pkw erfasst - Jugendliche schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 10. Juni 2023, 08:24 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Flingern wurde eine 16-jährige Jugendliche schwer verletzt, als sie auf einem E-Scooter von einem Pkw erfasst wurde. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 16-Jährige aus Düsseldorf mit einem E-Scooter auf der Bruchstraße in Richtung Daimlerstraße unterwegs. Als sie die Kreuzung Hellweg / Bruchstraße überqueren wollte, wurde sie von dem VW eines 44-Jährigen aus Düsseldorf erfasst, der von der Bruchstraße nach rechts in den Hellweg abbiegen wollte. Durch den Zusammenprall wurde die 16-Jährige so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

