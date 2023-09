Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Raub und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Raub am Bahnhof-Zeugen gesucht

Am Sonntagabend wurde ein 30 Jahre alter Mann am Bahnhof ausgeraubt. Der Bereich war noch sehr belebt, weshalb die Kripo um Zeugen sucht. Der Mann schlief gegen 22.45 Uhr auf einer Bank im Bereich des Bahnsteiges von Gleis 5, als zwei unbekannte Männer ihn weckten und um eine Zigarette baten. Er händigte zunächst die Zigarette aus, wobei in der Folge ein Gerangel und im weiteren Verlauf eine handfeste körperliche Auseinadersetzung entstand. Der Geschädigte wurde geschlagen und getreten, wodurch er leicht verletzt wurde. Im Zuge der Auseinadersetzung wurde der 30-Jährige ins Gleisbett geschubst und die Täter flüchteten mit dessen Rucksack, in dem sich mitunter Bargeld und ein Handy befand. Personen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Telefon 07151/9500 mit der Kripo in Verbindung zusetzen.

Urbach: Scheibe eingeworfen

Vermutlich mit einem Stein wurde zwischen Freitag und Sonntag eine Scheibe am Jugendzentrum im Seebrunnenweg eingeworfen. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Rufnummer 07181/81344 entgegen.

