Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallfluchten, Fahrzeugbrände, Einbrüche

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Montag ereignete sich in der Lechstraße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam dort gegen 19:40 Uhr von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Fahnenmast. Dieser kippte in Folge auf einen dort abgestellten Dacia. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191/9090 entgegen.

Spiegelberg: Fahrzeugbrand

Ein Fahrzeugbrand hat am Montag auf der L1117 einen Schaden in Höhe von rund 9000 Euro verursacht. Gegen 15:35 Uhr kam es dort vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Sprinter im Motorraum zu einem Brand. Das Fahrzeug brannte anschließend vollständig aus. Die Feuerwehr war mit sechs Einsatzfahrzeugen sowie 32 Einsatzkräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Rudersberg: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein stark alkoholisierter 28-jähriger Mann sorgte am Montag für Aufregung in der Dr.-Hockertz-Straße. Gegen 18 Uhr wurde dort eine hilflose und stark alkoholisierte Person gemeldet. Als die verständigte Polizeikräfte den Mann kontrollieren wollten, beleidigte er diese. Er verhielt sie sich äußerst aggressiv und weigerte sich, die Anweisungen der Beamten zu befolgen. Schließlich musste er mit Handschließen fixiert werden. Während der Festnahme und dem anschließenden Transport zu einer Klinik wurden die eingesetzten Beamten dauerhaft beleidigt. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,6 Promille. Die restliche Nacht verbrachte der 28-Jährige in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei.

Endersbach: Versuchter Einbruch

Gegen 2 Uhr versuchten sich unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Kellerabgang eines Kiosks in der Bahnhofstraße zu verschaffen, was jedoch misslang. Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben sich unter der 07151/9500 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Grunbach: Einbruch

Im Zeitraum von Sonntag bis Montag, 19 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Aus einem dortigen Kellerraum entwendete er einen Fahrrad Helm, einen Rucksack sowie einen Boardcomputer eines E-Bikes. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waiblingen-Hohenacker unter 07151/82149 entgegen.

Waiblingen: Unachtsam Fahrertür geöffnet

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer parkte am Montag, gegen 16 Uhr, seinen PKW in der Schorndorfer Straße. Beim Aussteigen öffnete er die Fahrertür ohne auf den Rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein, an dem geparkten BMW vorbeifahrender, 67-Jährigen konnte seinen LKW nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen die geöffnete Fahrertür. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13 000 Euro.

Backnang: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montag im Stiftshof ereignet hat. Ein unbekanntes Fahrzeug war gegen 15 Uhr beim Rangieren auf einem dortigen Amtsgerichtsparkplatz gegen einen geparkten VW gestoßen. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher. Eine Zeugin konnte diesen Vorfall beobachten, diese sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191/9090 zu melden.

Backnang: Nach Streitigkeiten Zeuge gesucht

Am Dienstagmorgen, gegen 1:30 Uhr, gerieten drei alkoholisierte Männer in der Grabenstraße in einen Streit. Im Rahmen dieser Streitigkeiten kam es seitens zwei 31- jähriger Männer zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 22-Jährigen. Erst als ein unbeteiligter Passant in die Auseinandersetzung einschritt, flüchteten die beiden 31-jährigen Männer. Diese konnten im Anschluss durch eine Streife auf der Ansbacher Brücke festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen sucht die Polizei den Passanten als Zeugen. Dieser Mann sowie mögliche weitere Zeugen des Streits und der Körperverletzung wenden sich bitte an das Polizeirevier Backnang unter 07191/9090 zu melden.

Fellbach: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer die Esslinger Straße in Richtung der Stuttgarter Straße. Dabei touchierte er zunächst eine aufgestellte Warnbake. Im Anschluss übersah er eine leichte Linkskurve, fuhr geradeaus über eine Verkehrsinsel und prallte mit seinem Mercedes in einen geparkten BMW. Von diesem abgewiesen, prallte er weiter gegen einen geparkten Mercedes und kam anschließend zum Stillstand. Der 40-Jährige erlitt durch den Crash leichte Verletzungen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 140 000 Euro.

Kernen-Stetten: Fahrzeugbrand

Am Montagabend rückte die Feuerwehr aus Kernen mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zu einem Fahrzeugbrand auf dem Freibadparkplatz in der Frauenländerstraße aus. Zeugen hatten den Brand gegen 20:40 Uhr gemeldet. An dem Ford Ka entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Auch wurde ein daneben stehender VW Up in Mitleidenschaft gezogen. An diesem entstand Sachschaden von rund 6000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell