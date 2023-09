Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfall nach Flucht vor Polizei - Eisenstange auf B29 - Brand - Sonstiges

Aalen (ots)

Unterkochen: Unfall nach Flucht vor Polizei

Am Montag um kurz vor 21 Uhr bemerkte eine Polizeistreife im Bereich des Otto-Rieger-Platzes einen BMW, dessen Fahrer durch unsichere Fahrweise auffiel. Nachdem die Beamten das Fahrzeug stoppen wollten und hierzu sowohl das Blaulicht als auch das Martinshorn am Streifenwagen einschalteten, flüchtete der BMW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Heidenheimer Straße. An der dortigen Tennisanlage wendete der BMW-Fahrer sein Fahrzeug und fuhr wieder in Richtung Waldhäuser Straße zurück. Kurz darauf wurde in der Verlängerung der Waldhäuser Straße am dortigen Rathausplatz ein verunfalltes Fahrzeug gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf den BMW, welcher auf dem Rathausplatz, im Bereich einer Apotheke, zwischen zwei Absperrpfoten und einem Verkehrszeichen hängenblieb und hierbei die Verkehrszeichen aus der Verankerung riss. Am Fahrzeug war die Fahrertür geöffnet und der Motor lief. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in Richtung Bockgasse. Durch die Polizeistreife konnte kurz darauf an der Kreuzung zur Kocherstraße ein 25-Jähriger vorläufig festgenommen werden. Im BMW konnte anschließend das Mobiltelefon des 25-Jährigen aufgefunden werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der vermeintliche Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nachdem bei einem durchgeführten Vortest auch noch Anzeichen für eine Btm-Beeinflussung nachgewiesen werden konnten, musste sich der junge Mann einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Die Polizei in Aalen bittet Zeugen des Vorfalls oder Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Aalen: Unfallflucht schnell geklärt

Rückwärts aus einem Grundstück fuhr am gestrigen Montag um 18 Uhr eine zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmerin auf die Annastraße aus. Hierbei touchierte sie mit ihrem Fahrzeug einen gegenüberliegend geparkten Dacia. Die Verkehrsteilnehmerin hielt zunächst am rechten Fahrbahnrand an, entfernte sich jedoch kurz darauf unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die 29-Jährige schnell ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Aalen: Mit Roller kollidiert

Im Kreisverkehr in der Weilerstraße kam es am Montag gegen 17.50 Uhr zu einem Unfall zwischen einer 32-jährigen PKW-Lenkerin und einem 48-jähriger Rollerfahrer. Die Autofahrerin missachtete die Vorfahrt des 48-Jährigen, so dass dieser stürzte und sich hierbei verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz vor einem Wohnkomplex in der Straße Am Schimmelberg streifte am Montag zwischen 05:45 Uhr und 16 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten silberfarbenen Ford Focus. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Schwäbische Gmünd: Eisenstange auf B29 - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Am Montagabend gegen 20:15 Uhr wurde dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd mitgeteilt, dass auf der B29, auf Höhe Zimmern, eine etwa 2 Meter lange rote Metallstange (Domstrebe) liegen würde und bereits mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Vor Ort trafen die Beamten auf insgesamt vier Verkehrsteilnehmer, die hintereinander die B29 befuhren und mit ihren Fahrzeugen jeweils die Eisenstange überfuhren. Alle vier Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Eisenstange machen können, sich unter der Telefonnummer 07171/3580 zu melden.

Heubach: Brand in Absauganlage

Um 16 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einer Firma in der Straße In den Bachwiesen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich ein paar alte Filter gebrannt haben, die von der Feuerwehr Heubach, die mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht wurden. Ein Schaden entstand nicht. Jedoch wurde eine Person leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

