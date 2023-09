Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW zerkratzt - Gartenmöbel entwendet - Feuerlöscher entwendet - LKW-Fahrer übersieht Fahrradfahrer

Aalen: LKW-Fahrer übersieht Fahrradfahrer

Am Montag um 8:30 Uhr kam es zu einem Unfall in der Daimlerstraße, bei welchem ein 48-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 41-jähriger LKW-Fahrer übersah an der Kreuzung der Daimlerstraße zur B29, beim Anfahren an einer Ampel, den neben ihm stehenden Radfahrer und touchierte diesen, so dass dieser stürzte. Der LKW-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er den Unfall eventuell gar nicht wahrgenommen hatte. Über das Kennzeichen am LKW konnte der Fahrer jedoch ermittelt werden.

Ellwangen: Feuerlöscher entwendet

Am Mittwoch um 12.30 Uhr wurde festgestellt, dass in der Rastanlage Ellwanger Berge West insgesamt vier Feuerlöscher entwendet wurden. Der Wert der Feuerlöscher liegt bei etwa 400 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Feuerlöscher nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964/330001 entgegen.

Waldstetten: Gartenmöbel entwendet

Zwischen Freitag, 25.08. und Sonntag, 03.09.23 wurden aus einem Garten im Bussardweg Gartenmöbel mit einem Wert von etwa 1500 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gartenmöbel nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171/42454 entgegen.

Mutlangen: PKW zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand wurde zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen die Beifahrertür eines Opel Mokka zerkratzt, welcher in dieser Zeit in der Ringstraße geparkt war. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

