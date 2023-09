Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Einbruch

Aalen (ots)

Obersontheim: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr zum Brand einer Maschine in einem Firmengebäude in der Schloßstraße. Die Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Einbruch in städtisches Gebäude

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstag und Montagvormittag Zutritt zu einem Gebäude In den Herrenäckern. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch verursachte der Täter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell