POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frontalzusammenstoß nach Überholmanöver

Aalen (ots)

Waiblingen: Frontalzusammenstoß nach Überholmanöver

Am Montagmorgen gegen 06:20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer die L1140 von Remseck in Richtung Schwaikheim. Hierbei wollte er ein Fahrzeug überholen und übersah dabei einen entgegenkommenden 34-jährigen Mercedes-Fahrer. Der 34-Jährige versuchte noch mit seinem Fahrzeug auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Anschließend kollidierte der 36-Jährige mit einem ebenfalls entgegenkommenden Renault frontal. Der Fahrer des Renaults, dessen Alter bislang nicht bekannt ist, sowie der 36-Jährige wurden durch den Unfall schwer verletzt und kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 75 000 Euro. Die L1140 musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden, mittlerweile ist die Sperrung jedoch wieder aufgehoben.

