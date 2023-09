Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt, Fahrrad entwendet

Aalen (ots)

Vellberg: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer die K2665 von Kleinaltdorf in Richtung Steinehaig. Dabei erkannte er zu spät, dass zwei vor ihm fahrende Motorradfahrer verkehrsbedingt bremsen mussten. Der 32-Jährige verbremste sich und stürzte in der Folge zu Boden. Hierbei wurde er schwer verletzt. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Ein Dieb brach zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagvormittag 11 Uhr das Fahrradschloss eines abgestellten Fahrrads in der Lange Straße auf. Anschließend entwendete er das Rad von dort. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein graues Cube Aim Allroad handeln. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell