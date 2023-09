Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 10.09.2023

Aalen (ots)

Mainhardt: Unfall beim Überholvorgang

Am Sonntagmorgen kam es gegen 05:38 Uhr auf der B14 zwischen Bubenorbis und Mainhardt zu einem Unfall. Vermutlich wegen Sekundenschlafs verlor der 29-jährige Pkw-Lenker die Kontrolle über seinen VW Golf und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum, welcher auf das Auto stürzte. Von den fünf Insassen wurden die vier Mitfahrer schwer verletzt. Der 29-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Alle fünf Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Vom DRK waren 2 Notärzte, drei Rettungswagen und fünf Erstversorger vor Ort. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften im Einsatz. Die B14 war für die Bergungsarbeiten ca. eine Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Schwäbisch Hall: Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Am Samstagnachmittag, gegen 14:11 Uhr, kam es in der Crailsheimer Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 22-jährige Pkw-Lenker übersah beim Spurwechsel an der Ampel den neben ihm ankommenden 17-jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr hinten auf den Pkw auf. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

