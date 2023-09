Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht bei Michelfeld

Aalen (ots)

Michelfeld: Unfall verursacht und geflüchtet

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad die K2592 von Starkholzbach kommend in Richtung Michelfeld. In einer unübersichtlichen Kurve kam ihr ein dunkler Seat, eventuell Ateca, mit Schwäbisch Haller Kennzeichen entgegen, der die Kurve stark schnitt. Die 29-Jährige musste mit ihrer "Schwalbe" nach rechts ausweichen, wo sie in den Grünstreifen geriet und stürzte. Sie wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Der entgegenkommende Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 erbeten.

