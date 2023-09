Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt-Endersbach: In Bäckerei eingebrochen

Aalen (ots)

In der Nacht auf Freitag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Bäckerei in der Strümpfelbacher Straße ein und entwendeten aus einem Tresor einen vierstelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 mit dem Polizeiposten Weinstadt in Verbindung zu setzen.

