Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Verkehrsunfälle - Auto aufgebrochen

Aalen (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwoch, 30.08.2023 und Mittwoch, 06.09.2023 versuchten bisher unbekannte Diebe an verschiedenen Stellen in ein Einfamilienhaus in der Großheppacher Straße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten glücklicherweise nicht in das Wohnhaus, verursachten allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Unfall im Kreisverkehr

Eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag kurz vor 14:30 Uhr den Kreisverkehr L 1080 / L 1150 / Rudersberger Straße, verließ diesen in Richtung Gschwend und musste aufgrund eines kreuzenden Radfahrers bremsen. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 30-jährige VW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der hinter dem VW fahrende 74 Jahre alte Opel-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Opel auf. An den drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

Schorndorf-Weiler: Auto aufgebrochen

Zwei bisher unbekannte Diebe brachen in der Nacht auf Freitag gegen 3:30 Uhr in der Oberen Breiten Straße einen Pkw auf und entwendeten aus diesem einen Geldbeutel. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Donnerstagnachmittag wurde in der Wernerstraße ein geparkter VW, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, durch einen bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Pkw contra Kraftrad - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr kam es an der Kreuzung Rommelshauser Straße / Im Hasentanz zur Kollision zwischen einer 66-jährigen VW-Fahrerin und einem 76 Jahre alten Fahrer einer Piaggio. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Da sich beim 76-jährigen Kraftrad-Fahrer der Verdacht auf Alkoholbeeinflussung ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Backnang: Betrunken Unfall verursacht

Ein 40 Jahre alter VW-Fahrer befuhr in der Nacht auf Freitag gegen 3:45 Uhr die Eugen-Adolff-Straße. An der Einmündung Hasenhalde überfuhr er zunächst eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und fuhr einen Treppenabgang hinab, wo das Fahrzeug letztlich zum Stehen kam. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,7 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Zudem wurden im Fahrzeug des Mannes verschiedene Behältnisse mit Marihuana aufgefunden. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

