Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall mit mehreren Verletzten

Aalen (ots)

Lorch: Mit Gegenverkehr kollidiert

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Ford C Max-Fahrer die Wilhelmstraße in Lorch in Richtung Weitmars. Kurz nach Ortsausgang Lorch überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Citroen C3. Durch den Unfall wurde der 79-jährige Ford Fahrer, seine 73-jährige Beifahrerin und die 50-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Aufgrund der starke Deformation des Fords musste der 79-jährige Mann durch die Feuerwehr Lorch, die mit 4 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Der 39-jährige Citroenfahrer wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Der Rettungsdienst war zur Versorgung der Verletzten mit 4 Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Wilhelmstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

