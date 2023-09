Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Illegal Müll entsorgt - Erfolgreicher Schockanruf - Klimaanlage beschädigt - Unfallflucht - Zigarettenautomat aufgebrochen - Einbrüche

Aalen (ots)

Riesbürg-Utzmemmingen: Illegal Müll entsorgt

Bereits zwischen Freitag, 25.08. und Montag 28.08. entsorgten Unbekannte eine Wagenladung Abbruch-Gestein im Bereich Arlachgarben / An der Eger. Das Gestein wurde vermutlich mit einem Seitenkipper transportiert worden sein, ehe es in den Hang zum Flußbett der Eger nahe der bayrischen Grenze abgelagert wurde. Aufgrund des Weges ist davon auszugehen, dass der oder die Täter über Ortskenntnisse verfügen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Bereich Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen, unter Tel.: 07961/930200 entgegen.

Durlangen: Erfolgreicher Schockanruf

Am Mittwoch gegen 14 Uhr wurde eine Seniorin aus Zimmerbach mit einem sogenannten Schockanruf konfrontiert. Der Anrufer teilte am Telefon mit, dass die Tochter der Angerufenen einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Haftstrafe drohen würde. Um diese Haftstrafe abzuwenden wurde von der verzweifelten Frau eine hohe Bargeldsumme als Kaution gefordert. Tatsächlich gelang es den Betrügern, die Angerufene über mehrere Stunden am Telefon zu halten. Hierbei wurde sie so stark beeinflusst und manipuliert, dass sie letztendlich in zwei Tranchen Bargeld- und Wertgegenstände im 6-stelligen Bereich an die Betrüger aushändigte. Die erste Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen erfolgte zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr im Bereich der Kirche.

Als Abholer erschien eine junge männliche Person, die knapp 175cm groß war und eine schlanke Figur hatte. Der Mann hatte braune kurze Haare und trug eine graue Sportjacke und eine dunkle Hose. Der Abholer übernahm die Wertsachen und entfernte sich in Richtung Rechbergstraße.

Im weiteren Verlauf wurde die Seniorin weiterhin massiv am Telefon unter Druck gesetzt, so dass eine zweite Übergabe - gegen 19 Uhr - an derselben Örtlichkeit erreicht werden konnte. Zur Abholung erschien dieselbe Person wie am Nachmittag. Dieses Mal führte der junge Mann noch zusätzlich einen grauen Rucksack mit sich. Nach der Übergabe entfernte sich der Abholer in Richtung Ortsdurchfahrt. Nachdem die Seniorin gegen 21:30 Uhr ihre Tochter telefonisch erreichen konnte, stellte sich heraus, dass sie Betrügern zum Opfer gefallen ist.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen die beschriebene Person oder ein Fahrzeug am Mittwoch in Zimmerbach aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 07361/5800 zu melden.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren Verwandten/Kindern, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Aalen: Klimaanlage beschädigt

Auf dem Hinterhof eines Gebäudes in der Wilhelmstraße wurde am Mittwoch zwischen 20:45 Uhr und 20:55 Uhr ein dortiges Klimagerät erheblich beschädigt. Es wurde die Kunststoffabdeckung zerstört und Teile des Propellers beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Hinwiese auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361/97960 entgegen.

Tannhausen: Unfallflucht

Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 11 Uhr, wurde in der Ellwanger Straße, im Bereich des dortigen Fußweges zur Turn- und Festhalle eine Laterne beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer gelangte über die geöffnete Schranke auf den Fußweg. Als er bemerkte, dass er nicht mehr weiterfahren konnte, setzte er sein Fahrzeug zurück und beschädigter dabei die Laterne. Er stellte nach dem Unfall die abgeknickte Laterne wieder auf und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964/330001 entgegen.

Rosenberg: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Orrotstraße wurde zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 9:30 Uhr, zunächst das äußere Schloss eines dort aufgestellten Zigarettenautomaten aufgeflext. Anschließend wurde der Automat aufgehebelt und geöffnet. Aus dem Automaten wurde das Scheingeld sowie sämtliche Zigarettenpackungen entwendet. Das Diebesgut hatte einen Wert von etwa 1700 Euro. Der Sachschaden am Automaten wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Bettringen: Gartenhäuser aufgebrochen

Im Bereich Burgstalläcker wurden zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr, drei Gartenhäuser aufgebrochen. Zunächst wurde an der hinteren Eingangstür zum Gelände der dortige Maschendrahtzaun durchtrennt. Anschließend wurden an drei Gartenhäusern die Vorhängeschlösser der dazugehörigen Geräteschuppen auf gezwickt. Zudem wurde an einem Gartenhaus eine Scheibe eingeschlagen. Zumindest aus einem Geräteanbauschuppen wurden zwei Benzinkanister mit etwa 8 Liter Inhalt entwendet.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht vereitelt

Im Parkdeck Rems, in der Bürgerstraße wurde am Donnerstag gegen 8:45 Uhr ein dort geparkter VW durch einen 70-jährigen Mercedes-Fahrer beschädigt. Nach dem Unfall parkte der Unfallverursacher in eine völlig andere Parklücke um und entfernte sich aus dem Parkhaus. Nachdem der Unfall jedoch beobachtet wurde, konnte der 70-Jährige zur Verantwortung gezogen werden. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Pfarrbüro und Kindergarten

Am Pfarrbüro am Pfarrer-Hieber-Platz wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag eine Fensterscheibe eingeschlagen und anschließend das Gebäude betreten. In den Räumlichkeiten wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht und Bargeld sowie ein Schlüssel entwendet. Anschließend wurde vermutlich mit dem entwendeten Schlüssel die Eingangstür zum danebenliegenden Kindergarten geöffnet und die Räumlichkeiten betreten. Im Kindergarten wurden sämtliche Schränke geöffnet, aber nichts entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

