Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verursacher begutachtet Schaden und fährt

Speyer (ots)

Am gestrigen Samstagmittag zwischen 17:15 Uhr und 17:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Else-Krieg-Straße in Speyer zu einer Unfallflucht. Ein 31jähriger Fiat Fahrer parkte sein Fahrzeug und ging einkaufen. Bei seiner Rückkehr konnte er einen ca. 50 jährigen Mann mit schwarz/grauen Haaren feststellen, der sein Fahrzeug auf der Beifahrerseite begutachtet. Anschließend stieg die Person in einen weißen 5er BMW mit "KA" - Kennzeichen ein und verließ die Örtlichkeit. Zuhause bemerkte der 31jährige dann einen Schaden an seiner Beifahrertür. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die möglicherweise den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der oben beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell