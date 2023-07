Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Geldbeutel aus Fahrradkorb

Speyer (ots)

Einer 60jährigen Frau aus Speyer wurden am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr zwei Geldbeutel aus einer Einkaufstüte entwendet, welche sie kurzzeitig in ihren Fahrradkorb gelegt hatte. Das Fahrrad hatte sie an einem Zaun in der Straße "Sailerbahn" abgestellt. Es entstand ein Schaden in einem mittleren dreistelligen Bereich. In diesem Zusammenhang sei ihr eine ca. 45jährige Frau mit schulterlangen dunklen Haaren, korpulenter Statur, ca. 165 cm groß aufgefallen. Die Frau war dunkel gekleidet und hätte die Geschädigte noch gegrüßt als sie am Fahrrad vorbeilief.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang nochmal der Hinweis Wertsachen auch nicht kurzzeitig unbeaufsichtigt zu lassen. Insbesondere Geldbörsen sollten nicht offensichtlich in eine Einkaufstasche gelegt, sondern möglichst körpernah getragen werden.

