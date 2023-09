Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Widerstand - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: 53-Jähriger leistete Widerstand

Mit seinem Fahrrad befuhr ein 53-Jähriger am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr die Alte Heidenheimer Straße und die Walkstraße in Richtung Innenstadt. Da der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, schwankte das Fahrrad sehr stark und der 53-Jährige hatte erkennbar Schwierigkeiten, sich auf dem Rad zu halten. Beamte des Aalener Polizeireviers stoppten den Radler, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Auch bei dem Gespräch zeigte er deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Einen entsprechenden Test verweigerte er, weshalb er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Auch gegen diese polizeiliche Maßnahme wehrte er sich vehement. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss er nun auch mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Aalen: Unfallflucht

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag verursachte, als er einen in der Badgasse -gegenüber dem Eingang zum Freibad in Unterrombach - abgestellten VW Polo beschädigte. Der Schaden wurde von der 57 Jahre alten Fahrzeugbesitzerin gegen 17.45 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Eine Kopfplatzwunde zog sich eine 66-jährige Radfahrerin bei einem Sturz am Donnerstagmittag zu. Gegen 14 Uhr befuhr sie einen parallel zur Kreisstraße 3245 verlaufenden Wirtschaftsweg in Fahrtrichtung Öchsenhof. Hier blieb das linke Pedal ihres Fahrrads an einer Natursteinmauer hängen, weshalb die 66-Jährige auf die Straße stürzte. Die Radlerin wurde zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug sie keinen Fahrradhelm.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Ford Transit beschädigte ein 19-Jähriger am Donnerstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, einen in der Carl-Zeiss-Straße abgestellten Skoda, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500 Euro entstand.

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 33-Jährige ihren Audi A 6 am Donnerstagmittag gegen 13.20 Uhr auf der B 29 auf Höhe Essingen anhalten. Eine 59-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford Fiesta auf. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug gestreift

Ein 44-Jähriger verursachte am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er mit seinem Mercedes-Sprinter einen in der Hinteren Gasse abgestellten Dacia streifte.

Schwäbisch Gmünd: In Polizeigewahrsam genommen

Eine 31-Jährige "durfte" bis Donnerstagmorgen 6 Uhr die Gastfreundschaft des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers genießen. Der stark alkoholisierten Frau war von Beamten des Reviers auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Im Laichle" mehrfach ein Platzverweis ausgesprochen worden. Nachdem sie diese Aufforderungen ignorierte und weitere Störungen zu erwarten waren, wurde sie in Gewahrsam genommen.

Westhausen: Zwei verletzte Personen

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen ereignete, wurde eine 27-Jährige schwer und der 24 Jahre alte Unfallverursacher leicht verletzt. Der 24-Jährige befuhr den rechten der drei Fahrstreifen, wo er in einer langgezogenen Rechtskurve infolge eines Sekundenschlafs geradeaus auf den mittleren Fahrstreifen fuhr. Als er dies bemerkte, steuerte er nach rechts, wo er den Sattelzug eines 41-Jährigen streifte. Beide verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell