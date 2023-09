POL-AA: Schorndorf: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Aalen (ots) - Lorch: Mit Gegenverkehr kollidiert Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Ford C Max-Fahrer die Wilhelmstraße in Lorch in Richtung Weitmars. Kurz nach Ortsausgang Lorch überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Citroen C3. Durch den Unfall wurde der 79-jährige Ford Fahrer, seine 73-jährige Beifahrerin und ...

